Болгарские власти возобновили демонтаж памятника советским воинам

Болгарские власти возобновили демонтаж памятника советским войскам в столице страны - Софии. Последний этап работы начался после того, как Высший административный суд признал недействительными постановления Административного суда города Софии.
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