Десятки человек погибли в Конго от неизвестной болезни

ВОЗ: более 30 человек погибли от неизвестной болезни в Конго Пациенты ждут лечения в больнице Ндошо в Демократической Республике Конго Более 400 человек заболели и свыше 30 умерли от неизвестной болезни с 24 октября в Демократической Республике Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.