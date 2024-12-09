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Десятки человек погибли в Конго от неизвестной болезни

Десятки человек погибли в Конго от неизвестной болезни

ВОЗ: более 30 человек погибли от неизвестной болезни в Конго Пациенты ждут лечения в больнице Ндошо в Демократической Республике Конго Более 400 человек заболели и свыше 30 умерли от неизвестной болезни с 24 октября в Демократической Республике Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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