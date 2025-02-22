За рулем
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За рулем

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Как работает встроенный видеорегистратор — проверили

Как работает встроенный видеорегистратор — проверили

Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7 Изготовитель – «Белджи», Белоруссия Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года Пробег на момент отчета – 3500 км Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.

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