Как работает встроенный видеорегистратор — проверили

Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7 Изготовитель – «Белджи», Белоруссия Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года Пробег на момент отчета – 3500 км Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.