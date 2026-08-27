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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Свечников: «С удовольствием принял предложение «Спартака». Болельщики тут яростные, буду получать от работы удовольствие»

Форвард Евгений Свечников высказался о переходе в «Спартак» в межсезонье. – Какие подробности вашего перехода в «Спартак»? Вы подписали двухлетний контракт.

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