Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Во Владивостоке провели детский парад, его участниками стали 1,5 тысячи первоклассников.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Во Владивостоке провели детский парад, его участниками стали 1,5 тысячи первоклассников.
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