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Орловские новости

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Кредиты МСП в инфраструктуре выросли на 11% до 76,8 млрд рублей

Кредиты МСП в инфраструктуре выросли на 11% до 76,8 млрд рублей

Рост портфеля кредитов для МСП в инфраструктуре составил 11% и достиг 76,8 млрд рублей, среди проектов — Читинский производственно-логистический парк и центры обработки данных.

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