НОВАТЭК нарастил чистую прибыль по МСФО в 1-м полугодии в 2,2 раза Чистая прибыль НОВАТЭКа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1м полугодии 2024 г.
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НОВАТЭК нарастил чистую прибыль по МСФО в 1-м полугодии в 2,2 раза Чистая прибыль НОВАТЭКа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1м полугодии 2024 г.
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