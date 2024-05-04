Дело кричавшего мигранта в поликлинике взяли на контроль Бастрыкин и Пушилин

Дмитрий Гурин

В Мариуполе рабочие мигранты из средней Азии пытаются захватывать квартиры. Якобы им обещали за работу. Ни документов ни каких либо письменных заявлений не было. Тем более у людей не с видом на жительство а простой лицензией на строительные работы. Полиция в кустах, и.о. мэра то же так что народ уже взялся за нагайки, дреколье ну и 12-ти калиберные изделия увещевания у кого то и нарезные есть.