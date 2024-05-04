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Царьград

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Дело кричавшего мигранта в поликлинике взяли на контроль Бастрыкин и Пушилин

Дело кричавшего мигранта в поликлинике взяли на контроль Бастрыкин и Пушилин

Мигрант устроил скандал в одной из донецких больниц, когда бойца без ноги пропустили вперёд него в очереди.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
В Мариуполе рабочие мигранты из средней Азии пытаются захватывать квартиры. Якобы им обещали за работу. Ни документов ни каких либо письменных заявлений не было. Тем более у людей не с видом на жительство а простой лицензией на строительные работы. Полиция в кустах, и.о. мэра то же так что народ уже взялся за нагайки, дреколье ну и 12-ти калиберные изделия увещевания у кого то и нарезные есть.
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7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А потом от наших чиновников мы опять услышим,что без мигрантов мы не справимся, сначала выдавят славян, лишая рабочих мест, а потом опять запустят свою пластинку, когда уже тех, кто лобирует интересы инородцев, будут привлекать к уг.ответстаенности ?!
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5 час.
Авас Анекак
да грахнуть всех черножопых на Донбасе и свалить на войну
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3 час.

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