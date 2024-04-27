Из села Атирка начали эвакуировать людей из-за возможного затопления, сообщил глава Тарского района Евгений Лысаков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из села Атирка начали эвакуировать людей из-за возможного затопления, сообщил глава Тарского района Евгений Лысаков.