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Дружба с Путиным, привычка отключать телефон и мнение о молодежи: что рассказал Лавров в интервью

Дружба с Путиным, привычка отключать телефон и мнение о молодежи: что рассказал Лавров в интервью

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал себя и президента РФ Владимира Путина друзьями в контексте совместной работы, взаимного доверия и поддержки.

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