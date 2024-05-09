Сочи во время войны: Заводы Все заводы Сочи стали работать на нужды армии. Мясокомбинат — выпускать мясные консервы, сухари, сельдь.
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Сочи во время войны: Заводы Все заводы Сочи стали работать на нужды армии. Мясокомбинат — выпускать мясные консервы, сухари, сельдь.