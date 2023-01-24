Военное обозрение

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Бросок на Крым: Вашингтон ставит Украину на край пропасти

Бросок на Крым: Вашингтон ставит Украину на край пропасти

Источник: sila-rf.ru Весеннее наступление Затишье на западном фронте временное. Морозы, которые могли бы облегчить движение тяжелой бронетехники, так и не наступили.

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