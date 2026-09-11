«Игра называлась ТЦК»: сына Героя Украины и прокурора по делам майдана затравили в киевской спортивной школе

10-летнего сына «Героя Украины» Павла Севрюка и прокурора по делам майдана Натальи Севрюк затравили в киевской спортивной школе «Ринг».
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