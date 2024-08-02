Сенаторы держат на контроле защиту россиян от кибермошенников

Острейшая проблема — защита россиян от мошенников — постоянно находится на контроле сенаторов. Об этом заявил 2 августа на пленарном заседании палаты регионов зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.
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