Сенаторы держат на контроле защиту россиян от кибермошенников

Острейшая проблема — защита россиян от мошенников — постоянно находится на контроле сенаторов. Об этом заявил 2 августа на пленарном заседании палаты регионов зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.