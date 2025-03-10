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Роман Вильфанд: на юге России потепление до 25 градусов без осадков

Роман Вильфанд: на юге России потепление до 25 градусов без осадков

На юге европейской России ожидается потепление до 25 градусов. В регионах установится антициклон, исключающий осадки.

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