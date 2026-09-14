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ЦБ планирует обсудить введение требований для финансовых блогеров

Банк России намерен оценить необходимость введения требований к финансовым блогерам в России. Среди возможных мер рассматриваются установление стандартов квалификации, регулирование содержания публикуемых материалов и определение правил сотрудничества с банковскими организациями.

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