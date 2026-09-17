Лантратова перечислила способы получить до 350 тысяч рублей от государства

Россияне могут в качестве меры поддержки получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство.
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