Украинский дрон типа "крыло" с четырехствольным безоткатным дробовиком 12-го калибра, разработанный для поражения российских разведывательных беспилотников.
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Украинский дрон типа "крыло" с четырехствольным безоткатным дробовиком 12-го калибра, разработанный для поражения российских разведывательных беспилотников.
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