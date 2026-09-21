Явка на выборах в Челябинской области превысила 50%

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил земляков за активную позицию. Вчера, 20 сентября, завершилось трехдневное голосование за депутатов Госдумы.
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