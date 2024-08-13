Сегодня будет очередной выпуск про современное искусство. Инсталляция «Straordinaria» в Милане. (Фото Gabriel Bouys): Французский художник Батист Шебасье разворачивает свою работу, сделанную из рулонов переработанной бумаги, на которых будут написаны имена 30 249 олимпийских медалистов.