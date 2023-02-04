Силовики Турции не подтвердили угрозу терактов против консульств в Стамбуле

Угроза терактов против консульств Швеции и Нидерландов и против религиозных объектов в Стамбуле не подтвердилась, однако задержанные подозреваемые действительно были связаны с террористической организацией, 4 февраля сообщает турецкий телеканал TRT.
Угроза терактов против консульств Швеции и Нидерландов и против религиозных объектов в Стамбуле не подтвердилась, однако задержанные подозреваемые действительно были связаны с террористической организацией, 4 февраля сообщает турецкий телеканал TRT.
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