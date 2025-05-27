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В Госдуме рассказали о строительстве многоквартирных деревянных домов

В Госдуме рассказали о строительстве многоквартирных деревянных домов

Многоквартирные дома из дерева могут появиться уже через два года, и такие дома рассматриваются как конкурентоспособный, но не самый дешевый вариант строительства по первоначальной стоимости квадратного метра, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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