Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

989 подписчиков

В Кировской области полицейские с помощью беспилотного воздушного судна разыскали в лесу дезориентированного мужчину, оказавшегося в опасной ситуации

В межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» на днях поступила информация о том, что днём из дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Каринка Кирово-Чепецкого района, в неизвестном направлении ушёл дезориентированный пациент, 1951 года рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии