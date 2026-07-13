В Кировской области полицейские с помощью беспилотного воздушного судна разыскали в лесу дезориентированного мужчину, оказавшегося в опасной ситуации

В межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» на днях поступила информация о том, что днём из дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Каринка Кирово-Чепецкого района, в неизвестном направлении ушёл дезориентированный пациент, 1951 года рождения.
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