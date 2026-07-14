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МФТИ предложил алгоритм для дешифровки видео с помощью языковых моделей

Российские исследователи из Московского физико-технического института разработали алгоритм, который позволяет большим языковым моделям анализировать видеоряд, фиксировать движение и взаимодействие объектов, а также прогнозировать их дальнейшие действия.

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