МФТИ предложил алгоритм для дешифровки видео с помощью языковых моделей

Российские исследователи из Московского физико-технического института разработали алгоритм, который позволяет большим языковым моделям анализировать видеоряд, фиксировать движение и взаимодействие объектов, а также прогнозировать их дальнейшие действия.
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