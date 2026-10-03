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Хави считает, что 4 матча в паузу для сборных – «слишком много»: «И для клубов, и для национальной команды достаточно двух»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави считает, что 4 матча в международную паузу – слишком много. В воскресенье нидерландцы сыграют с Сербией четвертый и заключительный матч в этот перерыв на сборные.

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