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Жителям Подмосковья предложат три варианта полной газификации домов

Жителям Подмосковья предложат три варианта полной газификации домов

Президентский проект по газификации жилых домов официально начался в Московской области. В ближайшее время в городских округах Подмосковья, где вопрос подключения домов к газу стоит особенно остро, появятся семь стационарных офисов по газификации.

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