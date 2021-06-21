Жителям Подмосковья предложат три варианта полной газификации домов

Президентский проект по газификации жилых домов официально начался в Московской области. В ближайшее время в городских округах Подмосковья, где вопрос подключения домов к газу стоит особенно остро, появятся семь стационарных офисов по газификации.
Президентский проект по газификации жилых домов официально начался в Московской области. В ближайшее время в городских округах Подмосковья, где вопрос подключения домов к газу стоит особенно остро, появятся семь стационарных офисов по газификации.
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