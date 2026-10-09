Путин: товарооборот России и стран СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

Товарооборот России и стран СНГ в 2025 году превысил $110 млрд и продолжил расти, указал 9 октября президент России Владимир Путин.
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