Путиным подписан закон о выплате маткапитала только гражданам России на момент рождения ребенка Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка, сообщает RT со ссылкой на документ.
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