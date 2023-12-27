Путиным подписан закон о выплате маткапитала только гражданам России на момент рождения ребенка Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка, сообщает RT со ссылкой на документ.