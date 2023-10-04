На серверах Xiaomi произошел массовый сбой

В вечернее время среды, 4 октября, случился массовый сбой на серверах Xiaomi. Пользователи экосистемы Mi Home распространили сведения о том, что не способны пройти авторизацию в приложении, а также совершить подключение к гаджетам при помощи Сети.
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