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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Куликов: «Флорида» с самого начала была готова сыграть серию из 7 игр. Теперь нам нужно победить дома»

«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3). «У нас впереди еще одна игра.

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