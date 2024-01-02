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Защитник «Ахмата» Челикович о России и Грозном: «Чувствую себя в полной безопасности. Невероятный город, прекрасные люди»

Защитник «Ахмата» Челикович о России и Грозном: «Чувствую себя в полной безопасности. Невероятный город, прекрасные люди»

«Когда я услышал, что возник вариант с возможным переходом в «Ахмат», честно, очень обрадовался такой возможности.

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