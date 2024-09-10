Песков: Путин не поедет на ГА ООН, поскольку США — не лучшая страна для визита

Президент Российской Федерации Владимир Путин не поедет на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку Соединенные Штаты, где расположена штаб-квартира всемирной организации, — не лучшая страна для визита.
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