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Песков: Путин не поедет на ГА ООН, поскольку США — не лучшая страна для визита

Песков: Путин не поедет на ГА ООН, поскольку США — не лучшая страна для визита

Президент Российской Федерации Владимир Путин не поедет на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку Соединенные Штаты, где расположена штаб-квартира всемирной организации, — не лучшая страна для визита.

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