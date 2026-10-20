Травма после падения со стула или кровати, сильная боль в спине и сутулость могут сигнализировать о развитии остеопороза.
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