В Миллерово состоялся рождественский детско-юношеский турнир по настольному теннису

В праздничном турнире приняли участие 17 человек. Приехали гости с Мальчевско-Полненской. У столов подчас кипели нешуточные страсти, юные теннисисты обменивались интересными розыгрышами, пытались понадежнее сыграть в защите, смутить соперников хитрыми подачами, стремительными контратаками, резкими ударами.
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