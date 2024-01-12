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Закон и Порядок

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США всё глубже увязают в военных конфликтах

США всё глубже увязают в военных конфликтах

США всё же напали на Йемен. Позавчера я писал, что самое главное для внешней политики США — это морские торговые пути, так что хуситы, оспаривающие власть американцев над Красным морем, невероятно сильно вредят репутации американцев.

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