«Механизм иностранного финансирования»: с начала СВО на Украине команда Навального получила $840 тыс. в криптовалюте

Как выяснил RT, с первого дня проведения специальной военной операции на Украине на основной биткоин-кошелёк команды Алексея Навального, оформленный на его соратника Леонида Волкова*, значительно увеличились поступления от анонимных жертвователей.
Как выяснил RT, с первого дня проведения специальной военной операции на Украине на основной биткоин-кошелёк команды Алексея Навального, оформленный на его соратника Леонида Волкова*, значительно увеличились поступления от анонимных жертвователей.
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