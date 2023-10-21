Ушла из жизни олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Москва. Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Анфиса Резцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии