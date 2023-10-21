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Ушла из жизни олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Москва. Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

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