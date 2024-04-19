Убийца 16-летней школьницы хочет уйти добровольцем на СВО Ольга ВайленкоБывший курсант МЧС Евгений Анисифоров, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании 16-летней школьницы из Железногорска, выразил желание стать добровольцем на СВО.
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