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Царьград

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Мишустин призвал к эффективному использованию бюджетных средств

Мишустин призвал к эффективному использованию бюджетных средств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным необходимость эффективного использования бюджетных средств и планомерного исполнения бюджета для развития инфраструктуры и социальных объектов.

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