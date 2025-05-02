Мариупольцы почтили память погибших в трагедии Дома профсоюзов в Одессе

Жители Мариуполя возложили цветы в память о погибших в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая. Министр молодежной политики ДНР, Кирилл Макаров, отметил, что для Донбасса это событие стало точкой разрыва с Украиной.
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