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Царьград

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Мариупольцы почтили память погибших в трагедии Дома профсоюзов в Одессе

Мариупольцы почтили память погибших в трагедии Дома профсоюзов в Одессе

Жители Мариуполя возложили цветы в память о погибших в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая. Министр молодежной политики ДНР, Кирилл Макаров, отметил, что для Донбасса это событие стало точкой разрыва с Украиной.

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