Погиб во время обороны: Фельдшер из Самарской области награжден медалью "За мужество" посмертно

В истории каждой страны есть свои герои, которые, рискуя жизнью, встают на защиту Родины. Одним из таких героев стал Валентин Тихонов — фельдшер станции скорой медицинской помощи из Самарской области, который был представлен к посмертной награде "За Мужество".
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