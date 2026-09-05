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Регионы России

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МАГАТЭ зафиксировало локальное прекращение огня у Запорожской АЭС

МАГАТЭ зафиксировало локальное прекращение огня у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о вступлении в силу локального соглашения о прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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