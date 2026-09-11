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«Любэ» придумал не он, а в армию не попал: как Николай Расторгуев стал главным «комбатом» страны и справился с личными драмами

«Любэ» придумал не он, а в армию не попал: как Николай Расторгуев стал главным «комбатом» страны и справился с личными драмами

Образ главного «комбата» российской эстрады с военным кителем и строгими сценическими манерами давно стал неотъемлемой частью отечественной культуры.

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