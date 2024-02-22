Спустя почти 2 года после начала СВО страны НАТО наконец задумались, что происходит в мире. Людоедская поддержка киевской хунты и накачивание украинцев оружием были единственной мантрой Евросоюза, однако ни одна пропаганда не работает вечно.
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