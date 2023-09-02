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Тренер Савин: «Павлова и Святченко – новая пара, «наглые выскочки». Но понимаем, что только чистыми прокатами и наглостью сможем взять свое»

Мария Павлова и Алексей Святченко представляют сборную Венгрии. В минувшем сезоне они заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.

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