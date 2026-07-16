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Все сервисы VK доступны для скачивания в магазине приложений RuStore

Все сервисы VK доступны для скачивания в магазине приложений RuStore

Все сервисы холдинга VK, включая MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка» и сервисы Mail, доступны для скачивания для пользователей Android-устройств в магазине приложений RuStore.

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