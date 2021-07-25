Какое будущее ожидает Британию в эпоху Зимы? Институт РУССТРАТ. В русле разработки Институтом РУССТРАТ насущной темы геополитических игр Британии, появилась необходимость сделать её многомерное освещение в некоторых мировоззренческих плоскостях.
Какое будущее ожидает Британию в эпоху Зимы? Институт РУССТРАТ. В русле разработки Институтом РУССТРАТ насущной темы геополитических игр Британии, появилась необходимость сделать её многомерное освещение в некоторых мировоззренческих плоскостях.
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