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Тяжёлый российский C-класс по цене новой Lada Granta: автомобили ТагАЗ Aquila продают по 700 000 рублей

Тяжёлый российский C-класс по цене новой Lada Granta: автомобили ТагАЗ Aquila продают по 700 000 рублей

Малоизвестный российский автомобиль С-класса ТагАЗ Aquila, который был снят с производства с 2020 году, сегодня можно найти в продаже по цене от 700 000 рублей, о чем сообщает «Российская газета» Автомобиль выпускали в Таганроге и Азове с 2012 по 2014 годы, с 2016 года производством занялась компания MPM Motors (Mikhail Paramonov Manufacturing).

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