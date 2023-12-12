Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Oracle ожидает квартальную выручку ниже прогнозов

Oracle ожидает квартальную выручку ниже прогнозов

Американская корпорация Oracle, являющаяся разработчиком программного обеспечения, ожидает квартальную выручку ниже прогнозов, поскольку неопределенная экономическая ситуация и возросшая конкуренция на рынке облачных вычислений снизили спрос на ее облачные технологии, пишет Reuters.

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