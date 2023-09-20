Военное обозрение

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Минобороны: Новые ракеты РСЗО «Торнадо-С» позволили значительно увеличить точность поражения целей

Минобороны: Новые ракеты РСЗО «Торнадо-С» позволили значительно увеличить точность поражения целей

Российские РСЗО "Торнадо-С" получили на вооружение новые боеприпасы, позволяющие поражать цели почти со 100% точностью.

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